Para atualizar os dados cadastrais dos trabalhadores da categoria, o Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda (Senge-VR) deu início a uma campanha para todos os engenheiros, arquitetos e tecnólogos da região.

O objetivo é que todos se mantenham cientes das ações do Senge, dos convênios e benefícios, além do trabalho e estrutura da entidade, que mantém, por exemplo, um departamento jurídico com especialistas em diversa áreas. “A atualização se faz necessária sempre que algum dado do trabalhador seja alterado. Isso serve para que recebam as informações de todas as ações realizadas pelo Senge-VR, já que muitas empresas utilizam de filtros para que os nossos boletins, por exemplo, fiquem na caixa de spam ou de lixo. Por isso, é fundamental que todos procurem o sindicato”, disse o presidente Fernando Jogaib.

Segundo o presidente, muitos trabalhadores ainda desconhecem a estrutura e o trabalho da entidade, fundamental na defesa dos direitos da categoria. “Nessa época de pandemia, a forma mais rápida e segura de contato com o trabalhador é de forma online, por isso, ter um email pessoal para que as informações cheguem até esse trabalhador, sem interferência, é fundamental. O Senge conta, por exemplo, com um departamento jurídico com diversas especialidades do direito para atender os engenheiros, arquitetos e tecnólogos até em demandas pessoais”, explicou.

Para realizar a atualização cadastral, o trabalhador deve fazer contato com a secretaria do sindicato, pelos telefones 3343-1606 / 98823-8891 ou pelo email: senge-vr@senge-vr.org.br, informando no assunto “Atualização Cadastral”.