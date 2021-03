O Volta Redonda estreia no Campeonato Carioca 2021 nesta quarta-feira (dia 3), às 17h, no estádio Raulino de Oliveira, contra o Madureira. O confronto marcará também a primeira partida do comandante Neto Colucci como técnico na elite do Estadual.

“Estar a frente de um grande clube como Volta Redonda, disputando a elite do Campeonato Carioca, é a realização de um sonho. Estamos com um grupo muito forte, trabalhamos bastante durante estes 50 dias de pré-temporada, sem perder nenhum dia e sem diminuir o ritmo, e tenho certeza que o resultado irá chegar”, destacou o técnico tricolor, que ainda falou sobre o adversário da estreia.

“É um dos adversários mais difíceis que teremos neste Estadual. Madureira e Volta Redonda sempre fazem bons duelos e não será diferente desta vez. Veremos o Volta Redonda brigando pela vitória, assim como o Madureira, porque tenho certeza que será um confronto de um futebol muito bonito, com as duas equipes buscando o gol, já que são os estilos dos dois treinadores”, completou.

Base Forte

O elenco profissional do Volta Redonda conta com 18 atletas formados nas categorias de base do clube. Pratas da casa que vão desde os mais experientes, como o zagueiro Luan Leite e o volante Bruno Barra, até os que estão indo para o primeiro Estadual no profissional, como o zagueiro Gabriel Pereira e os atacantes Caio Vitor e Marcos Vinícius.

Além deles, claro, o técnico Neto Colucci, que participou da formação de 16 destes atletas nas categorias de base.

Contratações e renovações

O Volta Redonda contratou sete jogadores para a disputa do Campeonato Carioca 2021. São eles: o goleiro Andrey Ventura, o zagueiro e prata da casa Paulo Vitor, o volante Emerson Jr, o meia Andinho, e os atacantes Gabriel Silva, Kaio Felipe e MV.

Já quem renovou contrato com o Esquadrão de Aço foram o zagueiro e prata da casa Gabriel Pereira, o volante Hiroshi e o atacante Alef Manga.

Além deles, o Esquadrão de Aço contou com o retorno de jogadores que estavam emprestados. Do Mirassol-SP retornaram o zagueiro Heitor, o lateral-direito Oliveira e o atacante João Carlos; do CRB-AL o lateral-esquerdo Luiz Paulo e do Fluminense o atacante e prata da casa Caio Vitor.