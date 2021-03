Na manhã deste sábado (dia 6), 775 idosos com idade entre 80 e 81 anos, residentes em Barra Mansa, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A ação, realizada pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, aconteceu em sistema drive-thru, no Parque da Cidade, no Centro. A segunda aplicação para este grupo será no próximo dia 27.

Até o momento, a Secretaria de Saúde aplicou o imunobiológico em 6.798 pessoas e administrou 9.801 vacinas, sendo 6.798 referentes à primeira dose e 3.003 à segunda.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, falou sobre a ampliação dos grupos atendidos nas ações de imunização contra a Covid-19 no município. “Hoje estamos abrindo mais um público. São dois dias de público novo, sendo que ontem tivemos uma demanda imensa, com o recorde de 1.540 pessoas vacinadas. Conforme vamos recebendo as doses, vamos priorizando os idosos. Juntamente, estamos fazendo os profissionais de saúde do município. Todos os grupos atendidos são preconizados pelo Ministério da Saúde, através do PNI, o Programa Nacional de Imunização”.