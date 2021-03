Com a determinação judicial para que 30% do transporte público em Volta Redonda seja retomado, diversas linhas já circulam parcialmente na cidade neste domingo (dia 7).



Além do retorno do serviço, o juiz do Trabalho Michael Pinheiro Mccloghrie, que concedeu liminarao Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros), estabeleceu multa de R$ 100 mil por dia ao Sindicato dos Rodoviários em caso de descumprimento da decisão, baseada na lei de greve.

Segundo informações obtidas pelo jornal Foco Regional, uma proposta foi feita aos profissionais – os detalhes ainda não foram divulgados – e os rodoviários da Viação Sul Fluminense, que detém a maior parte das linhas na cidade e itinerários intermunicipais, como Barra Mansa-Volta Redonda, retornaram ao trabalho.

A expectativa é de que os ônibus voltem a circular normalmente nesta segunda-feira (dia 8). Os rodoviários paralisaram os trabalhos a partir do final da tarde da sexta-feira (dia 5), depois de receberem apenas 60% dos salários de fevereiro.

As empresas alegam dificuldades financeiras em razão da queda no número de passageiros transportados devido à pandemia, congelamento de tarifas e reajustes no preço do diesel.

Com informações do Foco Regional

