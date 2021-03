Em tarde de golaços no estádio Modelão, Alef Manga marca duas vezes, Régis fecha o placar e o Volta Redonda vence o Castanhal-PA por 3 a 0, se classificando para a Segunda Fase da Copa do Brasil 2021. O próximo adversário tricolor será o Juazeirense-BA.

O Esquadrão de Aço volta a campo pelo Campeonato Carioca no sábado (dia 20), às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar o Macaé.

O jogo

Os primeiros minutos de partida foram truncados e com poucas chances de gol. Com isso, as equipes passaram a apostar nos chutes de fora da área.

O primeiro veio dos pés de Alef Manga, que bateu e cruzado e quase abriu o placar para os visitantes. Já os donos da casa assustaram com Fidélis, que bateu da entrada da área e, por pouco, Pecel não alcançou na segunda trave e desviou para o gol.

Se a partida estava amarrada, nada melhor do que um toque de qualidade para abrir espaços. Alef Manga recebeu no ataque, deu uma caneta no zagueiro, um chapéu no goleiro que estava saíndo e tocou com tranquilidade para o fundo das redes. Golaço!

Com a vantagem, o Voltaço seguiu pressionando e até chegou ao segundo, mas a arbitragem anulou o lance marcando impedimento do camisa 9.

Na volta do intervalo, os donos da casa iniciaram uma pressão e quase marcaram logo nos primeiros minutos, mas pararam em grande defesa de Andrey Ventura, que espalmou a bola, que ainda tocou no travessão antes de sair.

Entretanto, quem chegou ao gol foi novamente o Esquadrão de Aço. E mais uma vez com um golaço de Alef Manga. O camisa 11 recebeu pela direita, deixou o zagueiro adversário no chão e bateu na saída do goleiro, aumentando a vantagem tricolor.

Nos minutos finais, o Voltaço ainda chegou ao terceiro gol. Régis, que fez a sua estreia com a camisa tricolor, recebeu na área, driblou o marcador e bateu forte para fechar a vitória e garantir a classificação do Volta Redonda para a próxima fase da Copa do Brasil