Em uma live nas redes sociais realizada nesta terça-feira (dia 6), o prefeito Rodrigo Drable anunciou que as atividades econômicas em Barra Mansa continuam funcionando conforme prevê o último decreto.

O documento prevê o funcionamento do comércio das 10 às 17 horas de segunda a sexta, e no sábado, de 9 às 13 horas.



Para a manutenção do funcionamento do comércio, foi feito um novo acordo, definido após reunião do prefeito com representantes do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio), Defensoria Pública, entidades de classe. Com isso, a Secretaria de Saúde apresentará um relatório semanal à Justiça com todos os dados sobre a Covid-19, incluindo número de contaminados, casos suspeitos e a situação dos hospitais. Pelo acordo, as atividades serão paralisadas somente se a rede regional de Saúde registrar 90% de ocupação e a rede municipal chegar a 75% por três dias consecutivos. A ocupação tem que atingir os dois índices de ocupação para fechar o comércio. Caso contrário, é mantido o funcionamento.

“O primeiro plano é a preservação da vida e o segundo plano é manter a capacidade dos trabalhadores barramansenses que tanto se sacrificaram para chegar até aqui e manter a capacidade hospitalar para o nosso povo”, disse o prefeito.