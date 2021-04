A Polícia Militar apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (dia 7), em Angra dos Reis, três armas que estavam escondidas na casa de um jovem de 22 anos, suspeito de chefiar o tráfico no bairro Pantanal, na cidade vizinha de Paraty. A ação da PM ocorreu na Avenida Francisco Magalhães de Castro, no bairro Parque Mambucaba.

Segundo a PM, um adolescente de 17 anos, e um jovem de 20, flagrados em atitude suspeita, levaram os policiais até a residência do suposto gerente, conhecido como “Zói”, que fugiu correndo ao perceber a aproximação da viatura. Ele não foi encontrado.

A mãe de Zói liberou a entrada dos agentes na residência. No local, eles encontraram, em uma gaveta ao lado de uma cama, uma pistola calibre 380 com carregador e 10 munições, e dois revólveres calibre 38 com a numeração raspada e 16 munições. As armas foram levadas à delegacia de Angra dos Reis. Foto: Polícia Militar