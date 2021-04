O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, anunciou durante live realizada em suas redes sociais na noite desta segunda-feira, 12, que foram prorrogadas por mais uma semana as medidas restritivas contra a covid-19, adotadas no último decreto. Com a prorrogação, as medidas serão mantidas até a próxima segunda-feira, 19. O novo decreto de número 3.002, começa a valer a partir desta terça-feira (dia 13). As restrições continuam devido ao aumento de casos de Covid-19 na cidade e região e a lotação do Hospital Regional Zilda Arns.

O prefeito Ednardo começou falando sobre a mais importante medida para conter o avanço da doença referente ao funcionamento dos bares, restaurantes, pizzarias e similares, que continuam com autorização para funcionamento no período das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, sendo das 9h às 15h no fim de semana. A partir das 17h até às 00h, só será permitido atendimento por sistema de delivery. Música ao vivo, pistas de dança seguem proibidas e salões de festa seguem proibidos. As aulas presenciais das redes pública e privada continuam suspensas pelos próximos 30 dias.

O comércio de rua, incluindo feiras livres, comércio ambulante e atividades autônomas (barbeiro, manicures, cabeleireiros e afins) e liberais (consultórios de fisioterapia, odontológicos e outros, escritórios de contabilidade, advocacia e outros) Continuará o funcionamento de segunda a sábado, das 9 às 18 horas e supermercados das 8h às 20h. As academias e Igrejas devem cumprir o mesmo horário, até as 21h, respeitando o limite de público de 40% da capacidade total. As repartições públicas seguem com atendimento ao público das 8h às 13h, assim como as demais medidas continuam as mesmas e já foram amplamente divulgadas nas redes sociais.



O prefeito Ednardo, mais uma vez, aproveitou para fazer um alerta à população e falou sobre o trabalho de fiscalização em conjunto com a Defesa Civil, Fiscalização e Postura e a Polícia Militar.



“Estamos prorrogando por mais uma semana as medidas de restrição no nosso município. Mais uma vez faço um apelo, respeitem as medidas e se cuidem, usem máscara, lavem as mãos ou usem álcool em gel e evitem aglomerações. O trabalho em conjunto de fiscalização da Defesa Civil, Fiscalização e Postura e a Polícia Militar continua. Denúncia através do telefone 99987-4233. Lembrando que a multa pelo descumprimento das regras corresponde a R$ 4.230”, disse o prefeito.