A Secretaria de Saúde de Volta Redonda informou, na tarde desta quarta-feira (dia 12), mais 11 mortes por Covid-19, chegando a um total de 801. Entretanto, de acordo com o governo estadual, a situação é ainda mais dramática: já são 842 vítimas da doença.

A cidade tem 27.513 casos confirmados, com uma ocupação de UTIs de 86% no SUS e 61% no setor privado de saúde. Já as enfermarias estão com 78% de uso nos hospitais públicos e 33% nos particulares.