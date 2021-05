A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) terá participação em empresas públicas e privadas, através de subsidiárias, com o objetivo de assegurar a política de desenvolvimento regional e setorial no estado do Rio. É o que determina a Lei 9273/21, de autoria do deputado André Ceciliano (PT), sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Executivo nesta quarta-feira (dia 12).

Segundo a norma, as subsidiárias serão constituídas para o estrito cumprimento de atividades da Codin, podendo associar-se a outras empresas públicas ou privadas, desde que criadas exclusivamente para este fim. Para Ceciliano, a implantação de novos empreendimentos está limitada e o apoio a iniciativas de adoção e gestão de condomínios empresariais privados ou públicos é importante para a disponibilização de novas áreas de investimentos.

“O estado do Rio vem experimentando, nos últimos anos, um movimento de crescimento econômico movido por grandes investimentos nas indústrias, principalmente de extração de petróleo, petroquímica, siderúrgica e automobilística. Essas áreas são capazes de oferecer infraestrutura e serviços compartilhados, como reduzir os custos administrativos e de infraestrutura em termos de energia, água, telecomunicações, manutenção e segurança, além da possibilidade de uma localização privilegiada, o que facilita o acesso e o escoamento da produção”, justificou o autor.