Dois homens, identificados como Roniele Chaves Dias, o “Roni”, e Diego Dias Leite, foram presos em flagrante, nesta segunda-feira (dia 24), por policiais civis de Volta Redonda, no bairro Dom Bosco.

Segundo o delegado Edézio Ramos, Roni gerencia uma boca de fumo no bairro, e Diego seria o olheiro. Com Roni foram apreendidas uma pistola .40 com kit rajada, uma pequena quantidade de maconha picada e R$ 400 em dinheiro. Com Diego, os agentes encontram uma balança de precisão e quatro rádios de comunicação. Foto: Polícia Civil