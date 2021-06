O governador Claudio Castro (PSC) nomeou, nesta quarta-feira (dia 9), os novos secretários de Transporte e Desenvolvimento Econômico. Vinícius Farah (MDB) assume a Pasta do Desenvolvimento e Juninho do Pneu (DEM) ficará a cargo do Transporte. Com as nomeações, os ex-deputados Júlio Lopes (PP) e Leonardo Picciani (MDB) voltam à Câmara dos Deputados.

O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, já comunicou Júlio Lopes sobre sua posse, que deverá ocorrer ainda nesta quarta-feira, em Brasília. Já Leonardo Picciani, que é terceiro suplente do MDB, assume o cargo dentro de alguns dias.

Primeiro, será convocada a ex-deputada Laura Carneiro (DEM), que atualmente ocupa o cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social no governo Eduardo Paes. Ela assume e, em seguida, se licenciará do cargo, dando espaço para Picciani.

O governador Claudio Castro comunicou os deputados Júlio Lopes e Leonardo Picciani a respeito das nomeações.