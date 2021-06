O corpo do presidente da Câmara Municipal de Barra do Piraí, vereador Luiz Roberto Coutinho, o Tostão (DEM), de 52 anos, está sendo velado no Palácio Barão do Rio Bonito, sede do Poder Legislativo. O ato é aberto ao público, respeitando o distanciamento social e os protocolos estabelecidos por Decreto Municipal.

Um ato ecumênico está marcado para iniciar às 8h30min. Em seguida, o corpo do político será trasladado para o cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, onde será sepultado.

Presidente do Legislativo barrense, Tostão, que estava em seu quinto mandato, sofreu um infarto fulminante na tarde de terça-feira. Ele deixa viúva Ionara Pereira de Carvalho e dois filhos.

Em seu lugar na Câmara assume Paulinho do Royal, suplente do DEM.