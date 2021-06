Com a diminuição do isolamento social, o Rio de Janeiro voltou, sobretudo no primeiro quadrimestre do ano, a apresentar crescimento nos índices de criminalidade. Dados mais recentes do Instituto de Segurança Pública do Estado (ISP), divulgados na quarta-feira (dia 23), revelam que casos de estupro cresceram 27,7% nos primeiros cinco meses de 2021.

Os números divulgados pelo ISP são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no mês de maio. Os indicadores mostram que nos primeiros cinco meses do ano, foram registrados 2.155 casos de estupro, contra 1.687 casos de janeiro a maio de 2020. No mês de maio deste ano, foram registrados 431 estupros, contra 261 no ano passado, um aumento de 65,1%.

Refletindo um panorama encontrado em todo o Estado, o Médio Paraíba, que abriga as cidades de Volta Redonda e Barra Mansa, também enfrentou aumento neste tipo de delito, considerado hediondo pela legislação penal brasileira. De acordo com os dados da autarquia vinculada diretamente à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o crescimento foi de 9% nos registros de casos de estupros nos primeiros meses do ano.

A região formada por 20 municípios registrou 97 crimes de estupro, entre janeiro a maio de 2021. No mesmo período do ano passado, ocorreram 89 estupros. Apenas no mês maio deste ano, foram 23 ocorrências.

Quem lidera o número de estupros registrados nas delegacias em 2021 é Volta Redonda. A 93ª DP, responsável pela maior unidade do Sul do Estado, atendeu 24 denúncias nos primeiros cinco meses. No mesmo período de 2020, foram 21, representando variação de 12,5% num comparativo.

Resende aparece em segundo lugar no número de registros de estupros. Foram 15 casos, nos primeiros cincos meses. No mesmo período do ano anterior, a cidade das Agulhas Negras registrou 12 crimes deste tipo.

Ao contrário de outras cidades da região, Barra Mansa apresentou queda nos estupros no começo deste ano. De janeiro a maio de 2020, o município chegou a atender 15 ocorrências deste tipo na 90ª DP. Neste ano, os números apresentaram uma tímida queda: foram 12 estupros de janeiro a maio.

Um estupro a cada 8 minutos

Em sua 14ª Edição, lançada em outubro do ano passado sob um contexto de pandemia, o Anuário da Segurança Pública já havia apontado para os altos números de crimes contra as mulheres. De acordo com o levantamento, um estupro foi registrado a cada oito minutos em 2019. Foram 66.123 boletins de ocorrência de estupro e estupro de vulnerável registrados em delegacias de polícia de todo o Brasil apenas em 2019.

A maior parte das vítimas, cerca de 85,7% são do sexo feminino e, em 84,1% dos casos, o autor do crime era conhecido da vítima, seja um familiar ou pessoa de confiança.