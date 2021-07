Em um grupo embolado, onde um ponto separa o sétimo colocado do líder, o fator casa é primordial. Por isso, o Volta Redonda recebe o Floresta-CE neste domingo (dia 18), às 11h, no estádio Raulino de Oliveira, em busca de uma vitória que o recoloca no G4 da chave, podendo até assumir a liderança isolada da tabela.

O comandante Neto Colucci destaca a importância de o Esquadrão de Aço fazer valer o fator casa para sair de campo com os três pontos.

“Se temos pretensões de se classificar, chegar na segunda fase, precisamos vencer as partidas em casa. A equipe vem de quatro empates e vivemos um momento complicado na tabela, porém, ainda assim estamos a apenas um ponto do líder, já que as três primeiras equipes somam 11 pontos e outras quatro têm dez, mostrando o nível da competição e a qualidade dos times. Trabalhamos bastante alguns pontos que andávamos errando nas partidas e a expectativa é que possamos fazer um grande jogo diante do Floresta, transformando o domínio que tivemos nos outros jogos, principalmente os no Raulino, em gol, reencontrando assim o caminho da vitória em casa”, projetou.

O Volta Redonda está na sétima colocação do grupo A, com dez pontos ganhos, mesma pontuação de Tombense-MG, Manaus-AM e Altos-PI, que abre o G4. O Botafogo-PB é o líder com 11 pontos, mesma pontuação de Paysandu-PA, vice-líder, e Ferroviário-CE, terceiro colocado.

Regularizado

O atacante Orlando Jr., apresentado como reforço tricolor nesta semana, está regularizado e poderá fazer a sua estreia com a camisa do Volta Redonda neste domingo.

Além dele, o comandante Neto Colucci conta com os retornos do zagueiro Heitor e do lateral-direito Júlio Amorim, que ficaram de fora da última rodada por conta de um mal-estar e um desconforto muscular, respectivamente.

Já falando de desfalques, o Voltaço não poderá contar com o lateral-esquerdo Luiz Paulo e do atacante Rômulo Cabral, que receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.