O artilheiro do Brasil na temporada 2021 é do Volta Redonda! A diretoria do Esquadrão de Aço anunciou nesta sexta-feira, dia 6, a contratação do meia Olávio, de 27 anos, que estava no Atlético Cearense-CE, onde marcou 22 gols em 24 jogos nesta temporada, sendo o maior goleador do país até o momento.

O atleta, que chega com contrato até o final da Série C do Campeonato Brasileiro, irá se apresentar na próxima semana ao Voltaço.

Revelado pelo Icasa-CE, clube pelo qual já conquistou o Campeonato Cearense da 2ª divisão, Olávio já defendeu, dentre outros clubes, o Barbalha-CE, Guarany de Sobral-CE, Juazeirense-BA, Ferroviário-CE e Atlético Cearense, clube pelo qual disputou o Campeonato Cearense deste ano e estava jogando a Série D do Campeonato Brasileiro.

“Fico muito feliz por este acerto com o Volta Redonda. Agradeço a diretoria pelo esforço, por toda a confiança depositada no meu trabalho e agora espero retribuir dentro de campo, dando o meu melhor, fazendo sempre o meu máximo para que possa ajudar os meus companheiros e a equipe do Volta Redonda a sair sempre com o resultado positivo”, destacou.

O novo reforço tricolor é conhecido não apenas pelos gols, mas também pela grande diversidade dentro de campo. Isso porque iniciou a carreira como zagueiro, no Icasa-CE, mas já atuou como lateral-direito, volante, meia e até atacante. Independentemente de onde for atuar, Olávio promete muita dedicação e empenho com a camisa tricolor.

“A torcida do Volta Redonda pode esperar um Olávio muito brigador, aguerrido, que nunca desiste de nenhuma jogada, sempre fazendo o máximo todos os dias, tanto nos treinos como nos jogos. Sempre me dedicando o bastante para que as coisas venham acontecer e possamos sair sempre com os resultados positivos, conquistando o tão sonhado acesso à Série B”, afirmou.