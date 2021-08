Uma ação do Grupamento de Ações Táticas (Gat) e da 1ª Companhia do Serviço Reservado da Polícia Militar, no bairro Açude II, nesta terça-feira (dia 10), terminou com a apreensão de um réplica de pistola, pinos de cocaína, trouxinhas de maconha e pedras de crack. A apreensão ocorreu na Rua 13, para onde os agentes foram para apurar uma denúncia de tráfico de drogas. Ninguém foi preso.

Segundo a PM, as drogas e a réplica foram encontradas após uma minuciosa busca. No total, os agentes recolheram 180 pinos de cocaína que seriam vendidos a R$ 20 cada; 50 pinos de R$ 50 e 10 sacolés da mesma droga também com o valor de R$ 50. Além da cocaína, 28 trouxinhas de maconha e 11 pedras de crack foram apreendidas. Todo material foi levado à delegacia de Volta Redonda. Foto: PM