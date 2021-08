A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Administração e Modernização do Serviço Público, convocou 416 aprovados no último concurso. Os convocados devem comparecer ao Parque Natural Municipal de Saudade, localizado na Rua Elza Maia de Amorim, N°3538, em Saudade, nas datas determinadas no telegrama enviado pelo poder público.

Por conta da pandemia da Covid-19, os aprovados foram separados em grupos para não gerar aglomeração. Seguindo os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias é imprescindível o uso de máscara, álcool gel e caneta próprios, além da apresentação de documento pessoal com foto. O não comparecimento na data determinada poderá acarretar na exclusão do concurso público, conforme previsto no edital.

A listagem com os nomes dos convocados pode ser consultada no Portal da Transparência (https://portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br). São dois editais de convocação. O de número 001/2020 trata dos aprovados para os cargos de: professores de arte, português, matemática, educação física, geografia, história, ética e cidadania e língua estrangeira – inglês; além de agente disciplinador, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de secretaria, orientador educacional, orientador pedagógico, professor I- séries iniciais, secretário escolar, motorista, nutricionista, pedreiro, recepcionista, agente administrativo, contador, técnico em contabilidade, engenheiro civil, agente de combate ao vetor, enfermeiro, enfermeiro obstétrico, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico auditor, médico clínico geral, médico ginecologista, médico obstetra, médico pediatra, psicólogo, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e técnico de Raio X.

Já o edital 002/2020 convoca quatro aprovados para a função de procurador do município.

De acordo com o secretário de Administração, Gabriel Ramos Resende, os cargos requisitados neste momento pelas Secretarias de Saúde e Educação, atendem as demandas urgentes dos dois órgãos. “Durante a apresentação, os aprovados receberão informações acerca dos vencimentos, benefícios e descontos e a lista de documentos e exames necessários para a admissão no serviço público municipal”, disse.