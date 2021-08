A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (dia 13), um homem de 26 anos, no Aeroporto do Galeão, no Rio, tentando embarcar com pouco mais de 6,3 kg de cocaína para Europa. A droga estava escondida no forro das duas malas do homem, que iria viajar para a cidade do Porto, em Portugal.

Segundo a PF, o preso, possuí dupla nacionalidade – brasileira e espanhola. Ele foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal, onde foi autuado pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão. Foto: PF