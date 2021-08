A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza, neste sábado (dia 14), a entrega de 725.630 doses de vacinas contra a Covid-19 aos 92 municípios fluminenses. Serão distribuídas 308.880 doses da Pfizer para primeira aplicação; 183.750 doses de Coronavac para primeira e segunda etapa do esquema vacinal; e 233 mil doses de Oxford/AstraZeneca para segunda aplicação.

O município do Rio de Janeiro fez a retirada de seu lote na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, nesta sexta-feira (dia 13). Neste (14), as cidades das regiões Norte, Noroeste e Costa Verde receberam as remessas por meio de duas aeronaves, uma da Polícia Militar e a outra da SES. Os helicópteros decolaram às 9h30 do Grupamento Aeromóvel da PM, também em Niterói.

As demais entregas foram feitas por caminhões e vans, com escolta da PM. Os veículos sairam da CGA a partir das 7h. “A SES adotou uma logística ágil e eficiente para a distribuição dos imunizantes desde o início da campanha de vacinação. Isso contribui muito para que os municípios consigam organizar suas estratégias de campanha. Desde o fim de semana passado, por exemplo, distribuímos mais de um milhão e meio de doses, que foram chegando ao estado ao longo dos dias”, diz o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

O estado do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 12 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19 nesta semana. Até o momento, 66% da população adulta do estado já recebeu a primeira dose contra o coronavírus e pouco mais de 29% receberam a segunda dose ou a dose única.

A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS) vem reforçando rotineiramente com as secretarias municipais de Saúde a importância de responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, respeitando a destinação das doses para a primeira ou segunda aplicação do esquema vacinal. A SVAPS ressalta que a distribuição do imunizante é feita de forma proporcional e igualitária a todos os municípios.