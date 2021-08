Um homem de 54 anos morreu atropelado na noite desta quarta-feira (dia 25), no km 238 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra Mansa. Ele foi por uma carreta no entrocamento com a Via Dutra, na altura do bairro Boa Vista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro parou e acionou o socorro, mas o homem não resistiu aos ferimentos.