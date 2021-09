Um jovem, de 22 anos, identificado como Geovani da Silva Lima, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (dia 9), suspeito de ser olheiro do tráfico, no bairro Vila Brasília. O flagrante ocorreu durante a operação “Asfixia”, realizada para coibir crimes relacionados ao tráfico de drogas em Volta Redonda.

Segundo o delegado Edézio Ramos, o suspeito foi visto com um rádio de comunicação, na Rua Deolindo Miguel, ponto já conhecido de venda de drogas no local. Ao ser abordado, o jovem confirmou que monitorava a movimentação dos agentes pelo bairro e que, inclusive, já havia sido preso por tráfico em Minas Gerais. Ele estava na companhia da namorada, uma jovem de 20 anos, que afirmou ter conhecimento do envolvimento do companheiro com o tráfico. A jovem, que tinha ido levar comida para o namorado, não foi presa.