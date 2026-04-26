Homem é preso ao tentar entrar armado em evento na Ilha São João



Um homem de 44 anos foi preso na madrugada deste domingo (dia 26) após ser flagrado com uma arma de fogo ao tentar entrar em um evento na Ilha São João, em Volta Redonda. O caso aconteceu por volta das 2h30, na Rua Alexandre Polastri Filho.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi contido por um policial militar do Estado de São Paulo e por um segurança privado após tentar acessar o local sem passar pelo procedimento de revista na portaria.

Durante a abordagem, foi encontrada com ele uma pistola calibre 9 milímetros, com numeração raspada, além de um carregador contendo 14 munições intactas.

A equipe da PM foi acionada e conduziu o homem até a 93ª Delegacia de Polícia. Segundo a corporação, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos.

O suspeito permaneceu preso após o registro da ocorrência e caso foi enquadrado como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, agravado pela adulteração da numeração do armamento.