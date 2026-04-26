PRF prende homem com veículo roubado na Dutra, em Barra Mansa

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite deste sábado (dia 25) ao ser flagrado com um veículo clonado durante fiscalização na Via Dutra, na altura de Floriano, distrito de Barra Mansa.

Os agentes pararam um Volkswagen Nivus HL TSI com placas de São Paulo e, durante a abordagem, constataram que o condutor não era o proprietário do automóvel.

Após uma inspeção, foram identificadas adulterações em diversos elementos de identificação do veículo, confirmando se tratar de um carro clonado. O veículo original, com as mesmas características, é registrado no estado do Rio de Janeiro e possui registro de roubo desde o dia 18 de abril deste ano, no mesmo município.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

O automóvel recuperado, ano 2024/2025, está avaliado em R$ 132.803,00, segundo a tabela FIPE.