Idoso é preso pela PRF por dirigir embriagado, sem CNH e na contramão na Dutra, em Resende



Um idoso de 76 anos foi preso em flagrante na noite desse sábado (dia 25) após ser flagrado dirigindo embriagado, sem habilitação e na contramão da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Resende. A ocorrência foi registrada por volta das 20h20, após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) receber denúncias sobre um veículo trafegando de forma irregular no km 305 da via.

De acordo com a PRF, a equipe se deslocou rapidamente até o local e encontrou um VW/Gol branco, com placas de Barra Mansa, parado no acostamento e posicionado na contramão de direção. O condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Submetido ao teste do etilômetro, o idoso apresentou resultado de 0,95 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões – valor que configura crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da condução de veículo sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas.

A legislação prevê pena de detenção de seis meses a três anos, além de multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir para quem for flagrado com a capacidade psicomotora alterada.

Diante da situação, os agentes deram voz de prisão em flagrante ao motorista, que foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia (DP) de Resende.

Além da responsabilização criminal, foram aplicadas multas administrativas pelas infrações constatadas: dirigir sob efeito de álcool, conduzir veículo sem CNH, trafegar na contramão e estar com o licenciamento vencido. Somadas, as penalidades chegam a R$ 4.402,05. O veículo foi removido para o pátio.

Foto: Divulgação/PRF