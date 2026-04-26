Jovem de 22 anos e adolescente de 16 são detidos com grande quantidade de drogas em Barra Mansa

Um jovem de 22 anos e um adolescente de 16 foram detidos por suspeita de tráfico de drogas na tarde desse sábado (dia 25), na região do bairro Paraíso, em Barra Mansa. A ação foi realizada por equipes do 28º Batalhão da Polícia Militar durante uma operação para reprimir atividades criminosas ligadas ao tráfico na localidade conhecida como “predinhos do Paraíso de Cima”.

De acordo com a PM, os agentes monitoravam a movimentação quando identificaram os suspeitos próximos a um salão de festas. Ao perceberem a aproximação das equipes, os dois tentaram fugir em direção a uma área de mata, mas foram cercados e capturados.

Com o jovem de 22 anos, os policiais encontraram uma bolsa contendo 20 frascos de lança-perfume, 10 comprimidos de ecstasy, 50 pedras de crack, além de um celular e R$ 117 em dinheiro. Ele teria admitido estar no local para atuar na venda de drogas.

Já com o adolescente, foi apreendido um celular. Segundo a polícia, ele informou que teria vindo de outra cidade para trabalhar no tráfico, recebendo pagamento por turnos.

Durante as buscas na região, com apoio de cães farejadores, os agentes localizaram ainda uma casa abandonada onde estavam escondidos mais entorpecentes. No total, foram apreendidos 465 pinos de cocaína, 96 pedras de crack, frascos de loló, lança-perfume e comprimidos de ecstasy.

Os dois foram encaminhados para a 90ª Delegacia de Polícia. O jovem permaneceu preso por tráfico e associação para o tráfico, enquanto o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes.

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