Do banheiro ao terraço: fuga frustrada termina com dupla detida por tráfico em Barra Mansa



Dois jovens, um deles menor de idade, foram detidos por suspeita de tráfico de drogas na tarde desse sábado (dia 25), no bairro Cotiara, em Barra Mansa. A ação foi realizada por equipes do 28º Batalhão da Polícia Militar, após informações sobre a venda de entorpecentes em uma residência na Rua Paulo Luiz Nogueira.

Segundo a PM, os agentes montaram um cerco tático no local. Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos tentaram fugir. Um deles foi encontrado escondido dentro do banheiro de uma casa, após a entrada ser autorizada pela proprietária do imóvel. O outro foi localizado no terraço da residência.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma mochila contendo drogas e um aparelho celular. Ao todo, foram recolhidos cerca de 49 gramas de maconha, 62 gramas de cocaína, seis frascos de lança-perfume e um telefone celular.

De acordo com a ocorrência, o menor assumiu que estava realizando a venda dos entorpecentes, enquanto o outro suspeito seria responsável pela entrega das drogas.

Os dois foram encaminhados para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. O maior foi preso com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, que tratam de tráfico e associação para o tráfico. Já o menor foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes.

A Polícia Militar informou que a ação ocorreu após levantamento de informações sobre a atuação de traficantes na região.

Foto: Divulgação