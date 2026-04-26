Desmontes de rochas na Serra das Araras continuam nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril

A RioSP, uma empresa Motiva, continua com as atividades de detonação de rochas para construção das novas pistas de subida e decida da Serra das Araras. Nesta semana, a programação continua de segunda (dia 27) a quinta (dia 30), sempre das 13h às 15h, com o fechamento da pista Sul sentido São Paulo, no km 225 da rodovia. Durante as atividades, a pista no sentido Rio de Janeiro permanece operando normalmente.

No sábado, dia 2 de maio, não haverá detonação de rochas.

A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade.

Atendimento ao cliente

Os motoristas podem obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego pelos canais oficiais da RioSP: