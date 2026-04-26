Idoso é agredido pelo neto e caso termina em prisão em Rio Claro



Um idoso de 68 anos ficou ferido após ser agredido pelo próprio neto, de 26 anos, na noite desse sábado (dia 25), no bairro Alambari, em Rio Claro. A ocorrência foi registrada por equipes da Polícia Militar, que foram acionadas para atender um caso de lesão corporal em uma residência na Rua da Fraternidade.

Segundo a PM, ao chegar ao local, os agentes encontraram o idoso ferido e familiares que presenciaram a agressão. O suspeito apresentava comportamento alterado, mas não resistiu à abordagem e foi detido.

De acordo com relatos, durante a agressão, uma terceira pessoa – cuja identidade não foi informada – teria intervindo ao presenciar a cena e também agredido o suspeito. A situação, no entanto, não foi presenciada pelos policiais.

A vítima sofreu um corte na região do supercílio esquerdo e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Rio Claro, onde recebeu atendimento médico. O suspeito também foi levado à unidade para avaliação.

Após serem liberadas, as partes foram conduzidas à 168ª Delegacia de Polícia. O homem de 26 anos permaneceu preso, enquadrado por lesão corporal no contexto de violência doméstica.