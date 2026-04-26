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Idoso é agredido pelo neto e caso termina em prisão em Rio Claro

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FOLHA DO ACO
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Um idoso de 68 anos ficou ferido após ser agredido pelo próprio neto, de 26 anos, na noite desse sábado (dia 25), no bairro Alambari, em Rio Claro. A ocorrência foi registrada por equipes da Polícia Militar, que foram acionadas para atender um caso de lesão corporal em uma residência na Rua da Fraternidade.

Segundo a PM, ao chegar ao local, os agentes encontraram o idoso ferido e familiares que presenciaram a agressão. O suspeito apresentava comportamento alterado, mas não resistiu à abordagem e foi detido.

De acordo com relatos, durante a agressão, uma terceira pessoa – cuja identidade não foi informada – teria intervindo ao presenciar a cena e também agredido o suspeito. A situação, no entanto, não foi presenciada pelos policiais.

A vítima sofreu um corte na região do supercílio esquerdo e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Rio Claro, onde recebeu atendimento médico. O suspeito também foi levado à unidade para avaliação.

Após serem liberadas, as partes foram conduzidas à 168ª Delegacia de Polícia. O homem de 26 anos permaneceu preso, enquadrado por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

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