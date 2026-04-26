UFF Volta Redonda oferta vagas de pós-graduação lato sensu em Gestão Pública EAD

A UFF (Universidade Federal Fluminense) em Volta Redonda está com inscrições abertas para três cursos de pós-graduação lato sensu em Gestão Pública, na modalidade EAD (Ensino à Distância). Os interessados podem acessar o link https://ead2.vr.uff.br/admpub/login.php até a próxima segunda-feira, dia 27.

As opções de cursos são Gestão em Administração Pública e Gestão da Saúde Pública, com início das aulas marcado para o dia 15 de agosto deste ano; e Gestão Pública Municipal, com aulas começando no dia 15 de setembro de 2026. A duração da pós-graduação fica entre 12 e 18 meses.

Cento e cinquenta vagas estão disponíveis para ampla concorrência em processo seletivo para ingressar nos cursos da parceria entre o Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP) e a UFF. Mais informações estão disponíveis no edital de cada curso pelo link https://ead.vr.uff.br/.

Foto: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.