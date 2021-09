A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, realizou neste domingo (dia 12), o evento ‘Domingão de Compras’, que ocorreu das 9h às 16h, na Avenida Joaquim Leite, no Centro. A ação contou com a presença de muitos munícipes que aproveitaram as atrações, tudo com muita segurança e dentro dos protocolos contra a Covid-19.

O ‘Domingão’ teve vários atrativos, entre eles, exposição de carros antigos, apresentação da Banda Sinfônica de Barra Mansa, feira de artesanato, estandes das Secretarias de Meio Ambiente, Finanças e Saúde; torneio de basquete 3×3, food trucks com comidas mexicana e de boteco, chopp artesanal, entre muitas outras opções que também fizeram sucesso entre o público.

O prefeito Rodrigo Drable compareceu ao evento acompanhado da família. “Nós vemos que as pessoas estão com uma necessidade de irem para as ruas e o legal é que todos estão respeitando as normas sanitárias. Conseguimos fazer um evento que movimenta a economia, gera oportunidade de negócio e ainda proporciona um lazer de qualidade, o que fez ser um grande sucesso”, declarou, animado.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, o ‘Domingão’ conseguiu atingir o objetivo. “Movimentamos a economia mesmo numa época difícil de pandemia. Geramos entretenimento, adicionamos à prática do esporte, com o basquete 3×3, e o principal, as pessoas foram para as ruas aproveitar as promoções e fazer compras. O comércio aderiu à ideia e isso trouxe um resultado muito positivo”, afirmou.

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro prestigiou o evento e parabenizou a organização. “Quero dar os parabéns ao prefeito Rodrigo Drable, bem como a todas as entidades envolvidas, como os comerciantes, por esse evento. Nós estamos em um período de pandemia e vários empresários hoje passam dificuldade, muitas pessoas estão desempregadas e temos que incentivar esses eventos que fomentam o nosso comércio e as empresas da região”.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, esteve na avenida para garantir que os protocolos contra o coronavírus fossem seguidos. “O ‘Domingão de Compras’ está funcionando graças a muito cuidado. Demos todo o suporte para que a festividade fosse realizada com segurança. Vale ressaltar o belo trabalho de vacinação no município, que avança com organização e consequentemente, colabora na diminuição de casos e internações. Vamos retornando a nossa rotina e eventos como este, com responsabilidade, serão muito bem vindos”, revelou.

Quem também esteve presente foi o coordenador da Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Elias da Corbama, organizador do torneio de basquete 3×3. “Foi muito além da expectativa, sonhávamos em trazer o esporte para a rua e as pessoas corresponderam muito bem, tivemos muitos inscritos e muitos participantes, foi sucesso total”.

O jornalista Leandro Tavares, que prestigiou a ação, falou sobre o que mais gostou. “Tudo estava muito bem organizado, mas gostei de acompanhar os jogos de basquete, que foram de altíssimo nível. Um entretenimento que não é muito comum em nosso dia a dia, mas que tivemos acesso hoje”, concluiu. Foto: Chico Assis/PMBM