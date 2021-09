Há quase dois anos sem disputar uma partida oficial por conta de uma lesão no joelho direito, o zagueiro Dedé, que foi revelado pelo Voltaço em 2008, treinou com o elenco profissional do clube, nesta terça-feira (dia 14), no CT Oscar Cardoso. De acordo com a assessoria do Tricolor de Aço, Dedé treinará com os jogadores durante um período, “com o intuito de utilizar toda a estrutura tricolor para manter e aprimorar a sua forma física”.

Em julho deste ano, o zagueiro de 33 anos já havia participado de um jogo-treino junto ao elenco profissional do Voltaço. Na ocasião, em entrevista ao Esporte Espetacular, da TV Globo, ele afirmou se “sentir vivo no futebol.”

Revelado pelo Voltaço, Dedé chamou a atenção do Vasco e foi contratado. No Cruzmaltino, venceu a Série B, em 2010, e a Copa do Brasil em 2011. Nesta competição, o zagueiro foi um dos maiores destaques do Vasco e se tornou ídolo do clube. Após quatro anos no Rio de Janeiro, um grupo de investidores ajudou o Cruzeiro a contratar Dedé, por um valor na casa dos R$ 14 milhões, até então a maior quantia já gasta em uma contratação pelo futebol mineiro

Durante seu período no Cruzeiro, Dedé viveu os momentos mais vitoriosos da carreira. Em 2013 e 2014, se sagrou bicampeão brasileiro e, em 2018 e 2019, venceu dois títulos da Copa do Brasil. O zagueiro saiu de cena no Cabuloso, em 19 de outubro de 2019, na vitória de virada sobre o Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Nesta partida, ele sofreu a lesão no joelho e fora de campo viu o Cruzeiro ser rebaixado para a Série B. No total, Dedé jogou por oito anos no clube. Foto: André Moreira/VRFC