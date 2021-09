O ex-deputado estadual Nelson Gonçalves (PSD), assumiu o cargo de coordenador político do gabinete do deputado federal, Hugo Leal, do mesmo partido. Nelson vai atuar do Sul Fluminense e terá como prioridade, encaminhar para Brasília, às reinvindicações dos moradores da região. Antes mesmo de assumir o cargo, Nelson participou de reuniões com lideranças locais, ao lado de Hugo Leal, em busca de investimentos em rodovias.

Os encontros já renderam bons resultados com a manutenção de estradas da região, cuja pavimentação foi conseguida durante mandato de Nelson Gonçalves como deputado estadual.

Ainda de olho na região, o coordenador político, ao lado do deputado federal Hugo Leal, acompanha de perto o processo de concessão de rodovias federais, entre elas, a Rodovia Presidente Dutra. O objetivo é garantir maior transparência a elaboração do projeto de concessão ouvindo autoridades locais, além de efetivar a duplicação da Serra das Araras.

“Precisamos acompanhar de perto esse processo contribuindo para a formatação do novo modelo de concessão”, enfatizou o parlamentar, durante o encontro na ANTT com o diretor-geral do órgão, Rafael Vitalle, acrescentando que concessão será de 30 anos, abrangendo toda a extensão da rodovia de 598,5 km.

Além das estradas a coordenador político e o deputado federal Hugo Leal estreitaram contatos com a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda , para fortalecer o apoio à Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) João Miguel da Silva, mantida pela associação. O objetivo é a aquisição de material e equipamentos para a unidade.

Já em visita a Amparo, Hugo Leal, se comprometeu a destinar emenda parlamentar para a Restauração de Imagens ou Elementos Artísticos da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo. A equipe também esteve na Cooperativa Mista Boa Nova, produtora de leite e de laticínios de Valença. O encontro gerou uma pauta de demandas da pecuária leiteira e das cooperativas na região do Vale do Paraíba e do Sul Fluminense.