A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu, nesta segunda-feira (dia 27), na Rua F, no bairro São Luiz, um homem de 51 anos, identificado como Elias Rodrigues dos Reis, acusado de manter em cárcere privado um jovem de 15 anos com deficiência intelectual, em 2013. Contra Elias, que foi condenado a três anos de prisão, havia um mandato em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Volta Redonda.

Segundo o delegado Edézio Ramos, na época do crime, Elias mantinha o jovem amarrado pelos pés e vivendo em um ambiente totalmente insalubre, em um sítio de propriedade dele, no bairro Candelária. A vítima era mantida em cárcere com a permissão do pai, preso em flagrante assim que o crime foi descoberto. O pai do jovem é primo de Elias.