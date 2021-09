O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) vai retomar o concurso para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para os cargos de Técnico de Atividade Judiciária e Analista Judiciário – com e sem especialidade. O edital do concurso será publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 1º de outubro e as inscrições poderão ser feitas entre os dias 4 e 13 de outubro. A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 5 de dezembro, com a divulgação final dos resultados em abril de 2022.

O Cebraspe continua sendo a banca organizadora do certame, que estava suspenso desde março do ano passao devido à pandemia causada pela Covid-19

Por decisão estratégica da Administração, perante o reconhecimento da necessidade de prover cargos com atribuições técnicas específicas, haverá alteração em ambos os editais, sendo ofertadas o total 132 vagas, sendo 122 para os cargos de analista judiciário (com a exigência de curso superior completo) e 10 para técnico de atividade judiciária (para candidatos com ensino médio completo).

Estão previstas dez vagas para analista judiciário (AJ) sem especialidade, cinco para AJ de execução de mandados (OJA), dez para psicólogo, dez para assistente social, cinco para comissário da infância, seis para médico, cinco para contador, uma para médico psiquiatra, cinco para analista de Gestão de TIC, 17 para analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação TIC, 15 para analista de Negócio, quatro para analista de Projetos, 12 para analista de Segurança de Informação e 17 para analista de Sistema.

Os vencimentos iniciais para o cargo de técnico de atividade judiciária e analista judiciário – sem especialidade – são de R$ 3.870,06 e R$ 6.373,89, respectivamente.