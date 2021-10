Dois policiais militares lotados no 10° Batalhão ficaram feridos em acidente com uma viatura, nesta segunda-feira (dia 11). De acordo com as primeiras informações, o asfalto cedeu na estrada Valença x Barra do Piraí, na altura do bairro Canteiro, provocando a queda do veículo.

A cabo PM Tatiana teve ferimentos em um dos braços. Já o cabo Gemelaro bateu com a cabeça. Ambos, segundo relatos, passam bem.