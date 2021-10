Policiais federais da Delegacia de Macaé, com apoio da PRF e da 126ª DP, prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (dia 20), em São Pedro da Aldeia, um homem de 34 anos que transportava aproximadamente 13 quilos de cocaína dentro de um carro.

A droga era proveniente da capital fluminense e tinha como destino a cidade de Armação dos Búzios. Todo o material estava escondido no forro das portas do veículo.

O preso foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em Macaé para a formalização dos procedimentos.

MISSÃO REDENTOR

Estabelecida no Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi criada na Superintendência Regional da PF no Rio, em julho de 2021, e conta com um grupo de policiais especializados na área de inteligência no combate às organizações criminosas violentas voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.

Em dois meses e meio foram apreendidos mais de 6 toneladas de cocaína, 2 de maconha, 5 armas e munições. Além disso, 21 pessoas foram presas em flagrante, 3 em decorrência da expedição de mandados de prisão temporária e 5 mandados de busca e apreensão cumpridos.