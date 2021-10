Nissan inicia o processo seletivo para as vagas do seu novo turno de produção no Complexo Industrial de Resende. No total, serão 578 novas posições. As vagas são para os seguintes cargos: coordenador e supervisores das áreas de produção, logística, qualidade, manutenção, operadores de produção, de logística, de manutenção, e de cabine, retocadores, entre outros.

A contratação dos novos funcionários será realizada em fases e todos serão treinados internamente na unidade industrial do Sul Fluminense por funcionários especializados, mestres formados pela empresa no Brasil e em outros países. A formação será em áreas que simulam os processos da linha de produção.

Como se inscrever:

Os interessados devem enviar o currículo para recepcaorsd@firstrh.com.br com o título da vaga pretendida no assunto do e-mail. Os pré-requisitos para cada posição estão na página do Linkedin First RH Group – Consultoria de RH – First RH | LinkedIn, consultoria responsável pelo processo seletivo.

A Nissan promete salários compatíveis com o mercado, vale alimentação, refeitório, transporte fretado, assistência médica e odontológica, e PLR.

Novo turno e mais 578 funcionários em Resende

Neste mês de outubro, a Nissan completou 21 anos do início de suas atividades oficiais no Brasil e anunciou um passo importante em seu plano de transformação no país: a partir de fevereiro o Complexo Industrial de Resende ganhará mais um turno de produção. Para viabilizar a operação, a empresa vai contratar 578 novos funcionários.

Com o novo turno e o aumento no número de colaboradores, a Nissan irá reforçar a produção para atender a forte demanda pelo Novo Kicks – SUV lançado em março deste ano – tanto para o mercado interno quanto para outros países, com a exportação do modelo brasileiro.

Processo seletivo Nissan:

578 vagas

Localidades: Complexo Industrial da Nissan em Resende

Benefícios corporativos: salários compatíveis com o mercado, vale alimentação, refeitório, transporte fretado, assistência médica e odontológica, e PLR.

Como se inscrever: Enviar email com título da vaga pretendida no assunto para recepcaorsd@firstrh.com.br