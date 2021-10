A Pfizer informou, nesta sexta-feira (dia 22), que sua vacina contra a Covid-19 demonstrou 90,7% de eficácia contra a infecção do novo coronavírus em crianças de 5 a 11 anos durante um estudo clínico realizado pela própria empresa farmacêutica.

No estudo com 2.268 participantes, apenas três crianças vacinadas com o imunizante desenvolveram a Covid-19 após ter contato com o vírus, enquanto 16 das que receberam doses de placebo acabaram doentes.

O que se sabe sobre a vacinação de adolescentes contra Covid-19

As duas doses são administradas com um intervalo de 21 dias. Cada uma contém o equivalente a um terço da quantidade inoculada em pessoas maiores de 12 anos. Segundo resultados preliminares, essa porção do fármaco garante níveis de anticorpos semelhantes aos desenvolvidos por adultos que receberam a dose completa, com 30 microgramas.

Os dados do estudo foram enviados à Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos. A reunião com os integrantes da agência para a votação que vai decidir se o imunizante poderá ser aplicado nas crianças dessa faixa etária será realizada na próxima terça-feira (dia 26).

Com informações do Metrópoles