O documentário Da Palha ao Concreto, uma História de Resistência, produzido pelo UniFOA em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda motivou uma homenagem a seus realizadores, em sessão na Câmara ocorrida nesta quinta-feira (dia 21), por iniciativa do vereador Walmir Vitor.

O curta aborda a criação do Clube Palmares – que ainda preserva um ambiente de entretenimento e socialização – numa homenagem aos voluntários que passaram pela instituição, criada em 1965 e que ainda hoje a integram.

A produção contou com a participação de 20 alunos do 3º ano do curso de Publicidade e Propaganda, na disciplina de Marketing para o Terceiro Setor, da professora Clarisse Netto, com total apoio das duas instituições – UniFOA e secretaria de Cultura de Volta Redonda.

O presidente da FOA/UniFOA, Eduardo Prado, recebeu das mãos do vereador a placa da Moção de Aplausos e junto com ele, o secretário de Cultura Anderson de Souza e o presidente do Clube Palmares, Edson Daniel, o Mister, também receberam.

Segundo o presidente, “educação e cultura andando juntas é um movimento natural, tanto pela questão da multiplicação do conhecimento de uma cultura genuinamente da terra, ou seja, de Volta Redonda, quanto pela oportunidade de criar memória para estes futuros profissionais de Marketing pela produção de um documentário de excelente qualidade. Isso é um orgulho para a nossa instituição”, finalizou Eduardo.

Foto: Divulgação FOA/UniFOA