Faltando pouco mais de um mês para o fim de ano, o setor empresarial de Barra Mansa, assim como em todo o Brasil, já vem se preparando para o principal período de vendas, com renovação de estoque, decoração das vitrines e, claro, com a contratação de novos funcionários para atender a alta demanda comum da época. Com o avanço da vacinação, o pleno funcionamento do comércio e a retomada dos serviços trazem esperança não só para empresários como também para pessoas desempregadas, que sonham com uma oportunidade de trabalho.

“Apesar de o nosso setor ainda estar superando dificuldades e cauteloso, o empresário sabe que o final do ano é sempre um momento de aumento nas vendas e as empresas precisam estar preparadas para essa demanda que chega em nosso comércio na cidade. Esse é o momento de não somente vender, mas buscar clientes, gerar novamente o relacionamento com eles e fidelizar. A capacitação no atendimento fará toda a diferença nesse Natal”, acredita Leonardo dos Santos, presidente da CDL Barra Mansa.

Para a entidade, as contratações de fim de ano representam uma oportunidade importante devido ao grande número de desempregados. Pesquisas nacionais apontam que, mesmo em caso das contratações temporárias, sempre existe a possibilidade da contratação se tornar efetiva e isso tem interferência nas expectativas de crescimento para as vendas e capacitação do profissional no exercício do trabalho.

Recente levantamento realizado em todas as regiões do país pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae, estima que aproximadamente 105 mil vagas serão abertas no país até dezembro, número próximo ao de 2019, período pré-pandemia.

De acordo com a pesquisa, 69% dos empresários que pretendem contratar funcionários afirmam querer suprir a demanda que normalmente aumenta nesse período, uma redução de 19 pontos percentuais em relação a 2019, enquanto 14% preferem investir na qualidade dos serviços.

Considerando os empresários que já contrataram ou irão contratar funcionários para o fim do ano, a pesquisa mostra que pouco mais da metade (52%) pretende contratar mão de obra temporária, percentual que é igual ao de 2019 (52%). A inclinação para contratações por tempo determinado é significativamente maior entre os empresários do comércio varejista (63%) do que do setor de serviços (41%).

Há uma grande variedade de cargos e funções, porém as mais demandadas pelas empresas serão: vendedor (29%), ajudante (23%) e balconistas (14%). A orientação é de que os interessados em uma vaga de trabalho temporária deixem currículos nas lojas que oferecem contratação e, também, no CIEE Centro de Integração Empresa-Escola), que fica na Rua Dr. Mario Ramos, 145, no centro de Barra Mansa.