O capitão do Exército Erick Nascimento de Souza, morreu na tarde do último sábado (dia 13), em Resende, após um salto recreativo de paraquedas, no aeroclube da cidade. Ele tinha 35 anos e faleceu após seu equipamento se enroscar com o de outro militar, que também saltava. Francisco Damião Vieira Neto é major e sofreu fraturas no fêmur e tornozelo. Ele passou por cirurgia no Hospital de Emergência seu quadro é considerável estável.

O corpo do capitão foi sepultado no domingo (dia 14), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio. Ele integrava o Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar do Exército brasileiro.



Em nota, o clube de paraquedismo de Resende informou que não houve falha na abertura dos equipamentos dos militares, mas, devido a um erro na condução, os paraquedas se enrolaram, atrapalhando os pousos. Também enfatizou que tem implementadas políticas de segurança para conduzir os atletas que frequentam o local de forma a evitar acidentes.

Imagem: Reprodução