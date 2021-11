Um motorista, de 27 anos, foi flagrado na via Dutra, no trecho de Itatiaia, por agentes da Polícia Rodoviária Federal com cinco buchas de maconha, um pacote de papel para cigarros artesanais (seda) e um cigarro de maconha parcialmente consumido. Aos agentes, ele afirmou ser usuário de drogas e que estaria viajando de São José dos Campos para Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde visitaria a namorada.

O homem foi enquadrado por porte de droga ilícita para consumo próprio e os agentes lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), que será remetido ao Ministério Público. A droga e acessórios foram apreendidos para posterior destruição.

Em casos como esse, a PRF tem autonomia de para lavrar o Termo Circunstanciado de Ocorrência, não havendo necessidade ou obrigação de apresentar ocorrências de crimes de menor potencial ofensivo na Polícia Civil. Com isso, o homem não foi encaminhado à DP.