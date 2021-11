A ação estratégica e rápida de um policial militar de folga evitou uma tragédia no fim da tarde deste sábado, dia 20, em Volta Redonda. Lotado no 28º Batalhão da Polícia Militar, o sargento Lessa transitava com sua família pelo bairro Aterrado, onde avistou uma mulher, de 22 anos, pendurada no guarda-corpo do viaduto localizado na Avenida Paulo de Frontin, fazendo menção de que iria pular. De imediato, o sargento se aproximou e solicitou apoio de outros agentes que passavam pela avenida.

Os PMs se aproximaram pelo lado esquerdo da ponte, enquanto o policial a paisana chegou pelo lado direito, conseguindo puxar a mulher. Ela foi atendida pelo Samu e levada para o Cais Aterrado em seguida, onde foi feito contato com seus familiares.