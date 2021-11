Policiais civis da 98ª DP (Eng. Paulo de Frontin) prenderam, no sábado (dia 20), um homem pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi capturado no Morro do Sossego, em Engenheiro Paulo de Frontin, após monitoramento do serviço de inteligência da unidade.

Segundo os agentes, as investigações apontam que o criminoso vendia o entorpecente na localidade. Com ele foram apreendidos 24 sacolés de cocaína.

A ação ocorreu em conjunto com Policiais Militares do 10º BPM.