Na quinta-feira (dia 2) aconteceu o primeiro dia do 1º Seminário de Capacitação do Legislativo Fluminense. O evento, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e pela Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), foi realizado no auditório do Museu do Amanhã, no centro da capital fluminense. O objetivo é auxiliar no desenvolvimento das políticas públicas voltadas para o turismo.

Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo, abriu o evento abordando a importância do legislativo para o setor e apresentou o trabalho que vem realizando a frente do órgão.

“Esse é o primeiro evento de capacitação que a Secretaria realiza e espero que aconteçam muitos outros no próximo ano. Nosso intuito é auxiliar o legislativo dos municípios, pois não adianta consolidarmos os destinos se não tivermos, lá na ponta, a sensibilidade da legislação e de todo o ordenamento que é necessário fazer nas cidades”, explicou.

Sergio Ricardo de Almeida, presidente da TurisRio, fez uma palestra sobre benefícios do turismo para os municípios e falou ainda sobre a importância para o desenvolvimento da economia.

“Precisamos dar mais importância para o turismo como um todo. Ele precisa ser um braço forte no desenvolvimento das políticas públicas e vocês podem auxiliar nesse processo. Temos certeza que os conceitos e discussões que estão acontecendo neste seminário serão fundamentais para o turismo fluminense”, destacou Almeida.

Ao final do dia, os participantes ainda acompanharam a palestra do diretor de Marketing da TurisRio, Pablo Kling, que abordou a competitividade, a comunicação e o marketing turístico. O evento, que termina nesta sexta-feira (dia 3), apresentou mesas de discussão, palestras e visitas técnicas a equipamentos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, como, por exemplo, ao Cristo Redentor e ao Palácio Guanabara.

A capacitação tem como público-alvo vereadores membros das Comissões de Turismo das Câmaras Municipais do Estado, que receberão certificados de participação ao final do evento. Do Sul do Estado, participaram representantes das câmaras municipais de Piraí e Volta Redonda.

O Seminário seguiu todos os protocolos de segurança para evitar a Covid-19.