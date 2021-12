Depois de praticamente um ano de incerteza, finalmente está confirmada a posse do vereador Jari (PSB), de Volta Redonda, como deputado estadual. A cerimônia ocorrerá nesta terça-feira (dia 21), a partir das 12h, na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Na eleição de 2018, Jari obteve 19.974 votos.

Ele ocupava a suplência do partida e se beneficiou de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no último dia 14, favorável a Rubens Bomtempo (PSB), que assumiu no sábado (dia 18) a Prefeitura de Petrópolis.

O TSE considerou nula a decisão que retirou os direitos políticos de Bomtempo. Ele ocupava interinamente a vaga na Alerj após o licenciamento do deputado estadual Renan Ferreirinha, atual secretário de Educação do município do Rio de Janeiro.

Já a vaga de Jari na Câmara Municipal de Volta Redonda será ocupada por Raone Ferreira. Uma alteração recente na Regimento Interno, não inviabiliza o seu retorno ao Legislativo da Cidade do Aço.