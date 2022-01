Moradores e comerciantes do bairro Retiro encontraram um cão de porte médio para grande, de cor bege, vagando pelas ruas da região. Ele possui coleira, porém sem identificação. O animal está no antigo Posto 54, na Avenida Beira Rio, n° 1954, no bairro Retiro.

Moradores e comerciantes do bairro Retiro encontraram um cão de porte médio para grande, de cor bege, vagando pelas ruas da região. Ele possui coleira, porém sem identificação. O animal está no antigo Posto 54, na Avenida Beira Rio, n° 1954, no bairro Retiro.