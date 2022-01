O Detran-RJ vai levar o Programa Vistoria Itinerante a sete municípios do Estado do Rio entre os dias 19 e 27 de janeiro. São eles: Rio das Flores, Tanguá, Arraial do Cabo, Saquarema, Rio Bonito, Guapimirim e Rio das Ostras. O serviço, que foi retomado recentemente, evita que as pessoas tenham de se deslocar a outras cidades, levando mais comodidade a moradores dessas cidades e regiões.

No Vistoria Itinerante, motoristas terão à disposição os serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.

Sempre em parceria com as prefeituras, os serviços são realizados mediante agendamento prévio pelo site (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042. O atendimento será das 10h às 17h.

Confira o calendário:

19/1 – Rio das Flores

24/1 – Tanguá

24/1 – Arraial do Cabo

25/1 – Saquarema

26/1 – Rio Bonito

26/1 – Guapimirim

27/1 – Rio das Ostras