Apesar do recesso parlamentar, os trabalhos na Câmara Municipal de Piraí não param. Durante esse período, os vereadores aproveitam e visitam as bases, colhem sugestões, elaboram projetos e indicações para apresentarem no reinício das atividades plenárias. Dentro do cronograma estabelecido pela presidência, a primeira reunião oficial agendada para 2022 será com os representantes da Light Serviços de Eletricidade S/A, no dia 14 de fevereiro, às 15 horas, no plenário Ivan Vernon Gomes Torres.

A pauta do encontro discutirá soluções a serem tomadas acerca da existência de falhas e deficiências do serviço de distribuição de energia elétrica e iluminação pública ofertadas pela concessionária. Localidades como Cacaria, Serra do Matoso, Serra das Araras, Caiçara, Sanatório da Serra, Arrozal e Santanésia têm registrado frequentes quedas de energia, causando transtornos e prejuízos aos moradores.

“Piraí vem convivendo com quedas no fornecimento de energia ofertada pela Light e essa reunião, mais uma vez, é para que juntos encontremos uma solução definitiva”, afirmou o presidente da Câmara, vereador Alex Joaquim (PP).

Entre as constantes reclamações recebidas pelos parlamentares estão: o corte e poda de árvores nas proximidades de rede elétrica; regularização dos serviços de distribuição de energia elétrica em loteamentos; suspensão e interrupções de distribuição de energia elétrica devido a oferta de baixa carga; expansão da rede elétrica em ruas e avenidas sem oferecimento de distribuição de energia; indenização dos consumidores vítimas de problemas com queda de energia elétrica; e implantação de rede de baixa tensão para instalação de iluminação pública.

A direção do Legislativo piraiense encaminhou ofícios à Promotoria de Tutela Coletiva de Barra do Piraí/Piraí – do Ministério Público Estadual, Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), secretaria municipal de Meio Ambiente e a concessionária Light, convidando-os para a reunião do dia 14. Devido à pandemia do coronavírus, todos os protocolos de distanciamento serão respeitados, entre eles a limitação no acesso de visitantes ao plenário.